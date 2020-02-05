Anadolu Efes galibiyete odaklandı - Son Dakika
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Anadolu Efes galibiyete odaklandı

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sert ve tempolu bir oyunla galibiyete ulaşmak istediklerini belirtti.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek lider Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sert ve tempolu bir oyunla galibiyete ulaşmak istediklerini belirtti.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, Zalgiris'in üst üste aldığı galibiyetlerle play-off sınırına geldiğini hatırlattı.

CSKA Moskova ile oynadıkları maçtan yorgun döndüklerini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Bu maçta taraftarımızın itici gücü takımımıza her zamankinden daha fazla enerji verecek. Zalgiris, Lukas Lekavicius ve Arturas Milaknis'in dış atışları, Edgaras Ulanovas'ın sırtı dönük oyunları ve uzunların dış şut tehdidi olan bir takım. Sert ve tempolu bir basketbolla galibiyete ulaşmalıyız."

Micic: "Kazanmaya devam etmeliyiz"

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini ifade eden Micic, "Zalgiris maçı, her zaman olduğu gibi yine çok zorlu geçecek. Çünkü onların oyun karakteri böyle ve biz de bu zorlu maça hazır olmalıyız. Son dönemde çok iyi basketbol oynuyoruz ve kazanmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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