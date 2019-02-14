Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Gaziantep Basketol: 73 - 59

Anadolu Efes - Gaziantep Basketol: 73 - 59

1 saat önce

SALON: AnkaraHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Duhan KöyiçiANADOLU EFES: Shane Larkin 8, Adrien Moerman 16, Krunoslav Simon 5, Doğuş Balbay 5, Bryant Dunston 7, Vasilije Micic 10, Buğrahan Tuncer 8, Metecan Birsen 6, Sertaç Şanlı 4, Yiğitcan Saybir 2, Onuralp Bitim 2,...

Anadolu Efes - Gaziantep Basketol: 73 - 59, System.String[]


SALON: Ankara

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

ANADOLU EFES: Shane Larkin 8, Adrien Moerman 16, Krunoslav Simon 5, Doğuş Balbay 5, Bryant Dunston 7, Vasilije Micic 10, Buğrahan Tuncer 8, Metecan Birsen 6, Sertaç Şanlı 4, Yiğitcan Saybir 2, Onuralp Bitim 2, Mustafa Kurtuldum

GAZİANTEP BASKETBOL: Sarunas Vasiliauskas 10, Can Öğüt 6, Tonye Frank Jekiri 10, Marko Tomas 10, Orhan Haciyeva 3, Shaq McKissic 11, Stevan Jelovac 4, Murat Göktaş 5, Kadir Bayram, Arber Berisha, Batuhan Dikmen, Yunus Çankaya

1'İNCİ PERİYOT: 16-19 

DEVRE: 39-33 

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-46

TBF Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Adrien Moerman oldu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:30 Kaynak: DHA

Shane Larkin, Fatih Arslanoğlu, Gaziantep, Anadolu Efes, Spor
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