Son Dakika › Spor › Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz: 'Oyuncularımız psikolojik sorun yaşamıyor' - Son Dakika Spor
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz: "Oyuncularımız psikolojik sorun yaşamıyor"
6 saat önce
Gündeme ilişkin merak edilen konulara açıklık getiren Alper Yılmaz, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'nın, 'oyuncuların psikolojik durumları ve maçları tamamlamakla ilgili düşünceleri ne durumda?
Gündeme ilişkin merak edilen konulara açıklık getiren Alper Yılmaz, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'nın, 'oyuncuların psikolojik durumları ve maçları tamamlamakla ilgili düşünceleri ne durumda?' şeklindeki sorusuna 'Hepsi bizler gibi bekleyiş içerisinde ancak tedirgin durumdalar. Oyuncular için öncelikle kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarını korumak önem taşıyor sonrasında ise bir önce tempoyu yakalamak istiyorlar, tedirginler ama psikolojik olarak bir sorun yaşadıklarını düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.
Korona virüs salgını nedeniyle maaşlarda bir düşme göreceklerini de belirten Yılmaz, 'Maaşlarda bir düşme göreceğimiz doğru ama hangi isimlerde ne kadar bir düşme göreceğimiz belirsiz. Salgından dolayı ayrı olarak Avrupa Ligi'nin kendi denetimi bir finansal fair-play kuralı var. Ancak hepimiz harcamamız gerekenden fazla harcıyoruz bunu sadece Anadolu Efes için söylemiyorum artık hepimiz daha doğru ve daha ucuz yatırımlar yapacağımız bir döneme giriyoruz ama işin içerisinde taraftar tutkusu olduğu için bu rakamlar zamanla daha da yukarı çıkacaktır.' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 07:28
Son Dakika Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi