Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74

Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74

35 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan BirsenHERBALIFE GRAN CANARIA: Hannah...

Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)

ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan Birsen

HERBALIFE GRAN CANARIA: Hannah 16, Rabaseda, Strawberry 10, Tillie 8, Pasecniks 1, Oliver, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pauli 5, Fischer 4

1'İNCİ PERİYOT: 26-19

İLK YARI: 43-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-60

THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 93-74 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:37 Kaynak: DHA

İtalya, Almanya, Polonya, Anadolu Efes, Spor
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