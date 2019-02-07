Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya
), Anne
Panther (Almanya
), Jakub Zamojski
(Polonya
)
ANADOLU EFES: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay
3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan Birsen
HERBALIFE GRAN CANARIA: Hannah 16, Rabaseda, Strawberry 10, Tillie 8, Pasecniks 1, Oliver
, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pauli 5, Fischer 4
1'İNCİ PERİYOT: 26-19
İLK YARI: 43-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-60 THY Avrupa
Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes
kendi sahasında İspanya
'nın Herbalife Gran Canaria
takımını 93-74 yendi.