Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex, play-off yarı final ilk maçında yarın karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes- Beşiktaş Icrypex eşleşmesinin ilk maçı yarın oynanacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin ilk karşılaşması 21.00'de başlayacak. Serinin ikinci maçında iki ekip, 21 Mayıs Cuma günü yine aynı salonda 19.30'da karşı karşıya gelecek.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı yarı finalde üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü karşılaşmalar Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde yapılacak. Serinin 5. maça uzaması haline ekipler yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda birbirlerine rakip olacak.
Kaynak: AA
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