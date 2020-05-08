Anadolu Efes ile Old Spice güçlerini birleştirdi - Son Dakika
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Anadolu Efes ile Old Spice güçlerini birleştirdi

10 dakika önce

Erkek bakımı markası Old Spice, Türk basketbolunun en önemli takımlarından Anadolu Efes Spor Kulübü'nün "Esanslı Sponsoru" oldu.

Anadolu Efes ile Old Spice güçlerini birleştirdi, System.String[]

Erkek bakımı markası Old Spice, Türk basketbolunun en önemli takımlarından Anadolu Efes Spor Kulübü'nün "Esanslı Sponsoru" oldu. Dijital ortamda gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurulan iş birliğinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçerli olacağı açıklandı.

Sponsorluk anlaşmasının duyurulduğu çevrimiçi (online) basın toplantısına P&G Türkiye Güzellik Kategori Direktörü Ceren Tonguç, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay katıldı.

CEREN TONGUÇ: EN KISA SÜREDE TEKRAR SAHALARDA BİR ARAYA GELMEYİ DİLİYORUM

İş birliği sürecinin karantina dönemi öncesinde başladığını vurgulayan P&G Türkiye Güzellik Kategori Direktörü Ceren Tonguç, "P&G Türkiye Güzellik kategorisini genişleterek Old Spice markamız ile Mart ayında Türkiye pazarına giriş yaptık. Old Spice, modern erkeğin kişisel bakım sürecinde her daim yanında olmayı amaçlayan dünya genelinde ikonik bir marka. 'Esanslı Erkek' mottosu çerçevesinde tüketicileri ile kurduğu samimi bağ ve gerçekleştirdiği fark yaratan çalışmalarla alışılmışın dışında ezber bozan bir duruşa sahip. Tüm iletişim planlarımızda olduğu gibi basketbol alanında da ses getirecek, fark yaratan projeleri ortaya çıkarabileceğimiz bir iş birliğine bugün itibarıyla imza atıyoruz. Türk basketbolunun öncü kulübü Anadolu Efes'in 'Esanslı Sponsoru' olduğumuzu duyurmak için buradayız. 2020 - 2021 sezonu sonuna kadar devam edecek iş birliğimiz kapsamında çok 'esaslı' ve keyifli etkinlikler yapacağız. Anadolu Efes ile birlikte saha içinden, dijitale birçok farklı noktada gerçekleştireceğimiz aktivasyonlarla sadece basketbol izleyicilerini değil tüm 'Esanslı Erkek'lerin yakından takip edeceği bir sezon geçireceğiz. Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbolseverler için bir 'LoveMark', biz de erkeklerin gözünde Old Spice olarak bir LoveMark olmak istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde yeni iş birliklerinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne her zaman inanarak böyle bir süreçte güç birliği yapmanın geleceğe umutla bakmamızı sağlayacağına inancımız tam. Bu sebeple heyecanımız büyük. Gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin sektöre umut olmasını ve en kısa sürede tekrar sahalarda bir araya gelmeyi diliyorum" dedi.

ALPER YILMAZ: BU ANLAŞMANIN SPOR DÜNYASINA UMUT VE GÜVEN VERECEĞİNE İNANIYORUZ

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise Old Spice ile gerçekleştirdikleri anlaşma ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Türk basketbolunun büyümesine katkıda bulunacak bir başka iş birliğini daha hayata geçirmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Sosyal izolasyon döneminde ilklere imza atmayı sürdürüyoruz. Özellikle Covid - 19 salgını sürecinde yeni bir partnerlik anlaşması gerçekleştirmemizin tüm spor dünyasına umut ve güven vereceğine inanıyoruz. Çünkü bu anlaşma ile birlikte basketbola yepyeni bir markayı daha kazandırmış oluyoruz. Bu anlaşmanın, sporun bir parçası olmak isteyen yeni markalar için de bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz. Farklı sektörlerden pek çok marka partnerlerimiz arasına bulunuyor. Old Spice ile birlikte yepyeni bir mecraya daha adım atıyoruz. Esanslı sponsorumuz olan Old Spice ile gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar taraftarlarımızı da çok mutlu edecek. Özellikle seyircilerimizle birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na döndüğümüzdeki karşılaşmalarda hayata geçireceğimiz etkinlikler ve organizasyonlar, taraftarlarımızın maç deneyimini daha da keyifli hale getirecek. EuroLeague tarafından üç kez 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilen bir kulüp olarak Old Spice ile birlikte pazarlama ve iletişim faaliyetlerimize de yepyeni bir boyut katacağız. Bu önemli iş birliğinin hayata geçmesindeki değerli katkıları için P&G yöneticilerinin yanı sıra kulüp yöneticilerimize ve bu anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum."

ERGİN ATAMAN: BÖYLE BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ BİRLİĞİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Anadolu Efes Spor Kulübü başantrenörü Ergin Ataman ise anlaşma ile ilgili şu yorumları yaptı: "Anadolu Efes Spor Kulübü ailesinin uzun süreli bir üyesi olarak kulübümün böyle bir salgın döneminde yeni bir partnerlik anlaşmasını duyurması beni çok mutlu ediyor. Bu anlaşmanın oyuncularımızı da moral vereceğine eminim. Old Spice ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlardaki başarı yürüyüşümüze büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum, bu dönemin gerçek şampiyonları sağlık çalışanlarıdır. Ben de bu anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm sporseverlere basketbol dolu ve sağlıklı günler diliyorum."

DOĞUŞ BALBAY: BU İŞ BİRLİĞİ BİZ OYUNCULAR İÇİN DE ÇOK DEĞERLİ

Anadolu Efes Spor Kulübü A Takım Kaptanı Doğuş Balbay ise düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Kulübümün hayata geçirdiği bir başka anlaşmanın imza töreninde bulunmak, bana büyük gurur veriyor. Bu anlaşmanın ülke basketbolumuz için büyük değer yaratacağını ve sporseverlere umut vereceğimizi düşünüyorum. Kulübümün ve Old Spice'ın gelecek dönemde basketbolseverleri mutlu edecek çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Old Spice gibi çok saygın bir marka ile yapılan bu iş birliği biz oyuncular için de çok değerli. Ayrıca Old Spice'ın ürünleri arasında benim favorimin 'Captain' serisi olduğunu da söylemeliyim. Tüm halkımıza Covid - 19 salgını döneminde sağlıklı günler diliyorum."


Anadolu Efes, Doğuş Balbay, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:46 Kaynak: DHA

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