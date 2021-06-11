Üye Girişi
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması

11.06.2021 11:44
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Sezonu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerinin en iyi ve verimli sezonunu geçirdiğini söyledi.

Sezonu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerinin en iyi ve verimli sezonunu geçirdiğini söyledi.

Anadolu Efes'te 4'üncü sezonunu geçiren, 44 numaralı formayı terleten ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beratı verilen Simon, Malatya'da AA muhabirine, şampiyonluk sezonu, hedefleri, Türkiye'deki yaşamı ve Malatyalıların kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Harika bir kulüpte oynadığını belirten Simon, sezonu iki kupayla tamamladıkları için çok mutlu olduklarını bildirdi.

Simon, iki kulvarda da kupa kazanmanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Alabileceğimiz bütün kupaları aldık. Geçen sezonu ise elimizde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamadık ama Anadolu Efes gibi bir kulüpte oynuyorsanız hedefleriniz hep yüksek olmalı. Ben Krunoslav Simon olarak kariyerimin en iyi ve verimli sezonunu geçirdim. Aynı zamanda kulüp tarihinin en iyi sezonunu yaptık. Bu tarihin bir parçası olmak güzel ama daha önemlisi bunu devam ettirmek."

"Hiçbir zaman bağımı koparmayacağım"

Türkiye'de, İstanbul'da yaşamanın çok güzel olduğunu aktaran Simon, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların ilk geldiğimiz andan itibaren beni kabullenişleri, misafirperverlikleri ve yaklaşımları çok olumluydu. Ben her zaman İstanbul'da, Türkiye'de geçirdiğim zamandan büyük zevk alıyorum. Benim ayrıca burayla duygusal bir bağım var. En küçük kızım Türkiye'de doğdu. Kariyerimi bitirdikten sonra bile çevremdeki insanlarla hiçbir zaman bağımı koparmayacağım, her zaman onlarla birlikte olacağım."

"Anadolu Efes'te kalmak istiyorum"

Hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Krunoslav Simon, "Kontratımda halen 1 yıl opsiyonum var ve ben her zaman söylediğim gibi Anadolu Efes'te kalmak istiyorum. Anadolu Efes büyük hedefleri olan kulüp. Her zaman en iyi için mücadele eden bir kulüp kendi hedefleri doğrultusunda planları ne olur bilmiyorum ama ben kalmak istiyorum." dedi.

"Malatya denince aklımda ilk olarak kayısı simgesi canlanıyor"

Krunoslav Simon, 44 numaralı formayı giymesiyle ilgili anısına anlatarak, "İlk geldiğimde 4 numaralı formayı istiyordum ama kaptanımız Doğuş Balbay giyiyordu. Müsait olmadığı için ben de 44 numarayı giymek istedim. Sonra da insanlar bana 'Malatyalı' diye hitap etmeye başladı. 4 yıl önce ilk geldiğimde şaka olarak başladı ama bugün şakadan çıktı gerçekten büyük ve önemli bir şey oldu." diye konuştu.

Malatya'yla ilgili internette yaptığı araştırmalarda kayısının dikkatini çektiğini dile getiren Simon, şunları kaydetti:

"Zaten deplasman maçlarına gittiğimde tanımadığım birçok kişi 'Malatyalı' lakabım yüzünden bana çok fazla kuru kayısı getirdi. O yüzden Malatya denince aklımda ilk olarak kayısı simgesi canlanıyor. Malatya'ya ilk geldiğim andan itibaren çok etkilendim çünkü insanların bana karşı nazik ve sıcak kanlı olduklarını gördüm. Misafirperverliklerinden dolayı onlara müteşekkirim. Malatya'ya geldiğim ilk andan beri çok mutluyum ve mükemmel bir gün geçirdim."

Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı 12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 12:16 Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım 12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi 11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena 10:46 Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena

Son Dakika Haberleri
12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı         
12:24
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi 35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi         
11:50
Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada         
11:34
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu         
11:15
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:07:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerini ve sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement