Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği yeni sezonda da sürecek!
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Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği yeni sezonda da sürecek!

1 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Grubu'nun çatısı altında bulunan KIA'nın anlaşma kapsamında Anadolu Efesli oyunculara 2019-2020 sezonunda kullanacakları "KIA Sportage" model araçları teslim ettiği belirtildi.

Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği yeni sezonda da sürecek!, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Grubu'nun çatısı altında bulunan KIA'nın anlaşma kapsamında Anadolu Efesli oyunculara 2019-2020 sezonunda kullanacakları "KIA Sportage" model araçları teslim ettiği belirtildi.


KIA'nın THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmalarda çeşitli ekinlikler düzenleyeceği aktarıldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Grubu, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:10 
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