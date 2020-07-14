Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman kulüp patronu oldu!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İtalya Basketbol 2. Ligi takımlarından Reale Mutua Torino Basket'in hissedarı oldu. Türk bir yatırımcı grubu ile birlikte hisselerin bir bölümünü satın alan Ataman, takımın önümüzdeki sezon 1. Lig'e çıkması durumunda kulübün tamamını alacaklarını söyledi. Ataman, konuyla ilgili olarak Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:



İLK YATIRIMIM DEĞİL



"Uzun yıllardır İtalya'yla köklü ticari ve sportif bağlarım var. Torino Basket, İtalya'da ortakları arasında yer alacağım ilk spor endüstrisi yatırımım olacak. Hedefimiz yeni bir heyecan yaratarak Torino Basket'in marka değerini büyütmek ve İtalya ile Türkiye arasında hem sportif hem de toplumsal bir köprü oluşturmak.



EFES'LE DEVAM EDECEĞİM



Bu yolda ülkemizde spor yönetiminin deneyimli ismi Okan Can Yantır profesyonel olarak bizimle birlikte olacak. Yakın bir zamanda, bu yeni oluşumda yer alacak spor dünyasından üçüncü bir ismi de açıklayabiliriz. Benim her zaman birinci önceliğim basketbol coach'luğu. Birinci hedefim Anadolu Efes'le bu yıl yarıda kalan Euroleague şampiyonluğu hayalimizi gelecek sene gerçekleştirmek ve kulübün tarihine bir başarı daha eklemek.



