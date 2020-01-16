Anadolu Efes'in konuğu ASVEL - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes'in konuğu ASVEL - Son Dakika Spor

Anadolu Efes'in konuğu ASVEL

6 saat önce

THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 20. haftada Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek.

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THY Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, 20. haftada Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek.


THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, yarın 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransa takımı LDLC ASVEL Villeurbanne ile karşılaşacak. Euroleague'de 19. haftanın ardından Efes 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. ASVEL ise 8 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.


Avrupa arenasındaki 678. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 677 karşılaşmada 380 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 430. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 429 karşılaşmada 223 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.


Anadolu Efes ile ASVEL, Euroleague'de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fransa'daki maçı Efes 90-84'lük skorla kazanmıştı.


İstatistiklerle iki takım


Ligde Anadolu Efes 86.6 sayı, 34.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, ASVEL ise 74.2 sayı, 32.1 ribaund ve 16.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fransız temsilcisinde de David Lighty 18.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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