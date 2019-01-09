Anadolu Efes'in konuğu Khimki
1 saat önce
Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa
Ligi'nin 18. haftasında yarın Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05
Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Zalgiris
Galatasaray'ın Anlaştığı Alan, Flamengo'nun Teklifini Kabul Etmedi
Rus Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediyesi Başkan Adayı Oldu
Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu