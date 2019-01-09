Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'in konuğu Khimki

Anadolu Efes'in konuğu Khimki

1 saat önce

Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes'in konuğu Khimki, System.String[]
Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05 

Avrupa, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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