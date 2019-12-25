Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX Tel Aviv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX Tel Aviv - Son Dakika

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX Tel Aviv

6 saat önce

THY Euroleague'de 8 maçlık galibiyet serisini geçen hafta CSKA Moskova karşısında sona erdiren Anadolu Efes, 16. haftada yarın sahasında İsrail takımı Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek.

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX Tel Aviv, System.String[]

THY Euroleague'de 8 maçlık galibiyet serisini geçen hafta CSKA Moskova karşısında sona erdiren Anadolu Efes, 16. haftada yarın sahasında İsrail takımı Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada Efes, 12 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda averajla üçüncü sırada bulunuyor. Maccabi ise 11 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

17. RANDEVU

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Tel Aviv, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes ve Maccabi'nin 8'er galibiyeti bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Efes deplasmanda 79-71, sahasında da 90-77'lik skorlarla kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 674. MAÇ

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 673 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 376 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 426. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 219 kez galibiyet sevinci yaşarken, 206 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Maccabi Tel Aviv ise 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İsrail temsilcisinde ise Scottie Wilbekin 16.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

(İHA)

Maccabi FOX Tel Aviv, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü
İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor!

Son Dakika Haberleri
17:01 CAM SİLERKEN ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ - Son Dakika
17:01 FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS'TAN NOEL AYİNİ SONRASI AÇIKLAMA - Son Dakika
17:01 Muğla sörf tutkunları görsel şölen sundu - Son Dakika
16:56 Elazığ'da "Anneler Buluşuyor" etkinliği - Son Dakika
16:56 ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika
16:06 TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:06:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes'in konuğu Maccabi FOX Tel Aviv - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]