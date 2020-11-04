Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika - Son Dakika

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika

04.11.2020 10:15
Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

Anadolu Efes'in 692. maçı

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, İsrail, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım
Son Dakika! Trump'tan seçim açıklaması: Bizi yakalamalarına imkan yok Son Dakika! Trump'tan seçim açıklaması: Bizi yakalamalarına imkan yok         
10:23
Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor         
09:53
Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz         
09:04
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti         
08:18
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 10:33:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei