Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv

23.02.2022 10:58
Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Ligde lacivert-beyazlılar 12 galibiyet, 12 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Konuk ekip Maccabi ise 11 galibiyet, 12 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

22. RANDEVU

Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Efes 12 kez parkeden galip ayrıldı. İsrail temsilcisi ise 9 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında İsrail'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 92-78'lik skorla galip ayrıldı.

AVRUPA'DA 752. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte 752. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar 751 maçta 427 galibiyet ve 324 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 504. mücadelesini oynayacak Efes, bugüne kadar oynadığı 503 karşılaşmada 270 galibiyet elde ederken, 233 kez de mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Anadolu Efes 82.0 sayı, 17.4 asist ve 33.1 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Maccabi Tel Aviv ise 78.2 sayı, 15.9 asist ve 32. 3 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Vasilije Micic 16.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İsrail temsilcisinde ise Scottie Wilbekin 16.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort-İHA)

YORUMLAR
500
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Euroleague, İsrail, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv - Son Dakika


Son Dakika
11:48 20 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement