Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 3. haftasında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 3 haftada iki takımın da 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.15'te Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 3 haftada Efes 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 5. sırada yer alırken, Madrid de 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 662. MAÇ

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 661 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 366 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 414. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 413 karşılaşmada 209 kez galibiyet sevinci yaşarken, 204 kez de rakiplerine mağlup oldu.

31. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 7 kez rakibini mağlup ederken, 23 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takım son olarak 2017-2018 sezonunda rakip oldu. O sezon oynanan iki karşılaşmada da takımlar evinde galibiyet yaşadı.

İki takım Euroleague ise 28 kez rakip oldu. Bu maçlarda da Madrid'in 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 84.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Real Madrid ise 80.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 19.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İspanyol temsilcisinde Anthony Randolph da 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)