Anadolu Efes'in maçında gerçekleşen 'Kan Kanseri Mücadele Dansı' büyük alkış topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes'in maçında gerçekleşen 'Kan Kanseri Mücadele Dansı' büyük alkış topladı - Son Dakika Spor

Anadolu Efes'in maçında gerçekleşen 'Kan Kanseri Mücadele Dansı' büyük alkış topladı

6 saat önce

Anadolu Efes'in THY Euroleague'in 17. haftasında sahasında Khimki Moskova ile oynadığı maçının devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık oluşturmak amacıyla kan kanseriyle mücadele dansı gerçekleşti.

Anadolu Efes'in maçında gerçekleşen 'Kan Kanseri Mücadele Dansı' büyük alkış topladı, System.String[]

Anadolu Efes'in THY Euroleague'in 17. haftasında sahasında Khimki Moskova ile oynadığı maçının devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık oluşturmak amacıyla kan kanseriyle mücadele dansı gerçekleşti.


Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği'nin (LLMBİR) 2019 yılında başlattığı 'Lösemi ise bir çaresi var' farkındalık projesi kapsamında Anadolu Efes - Khimki maçında gerçekleştirilen dans, binlerce basketbolseverden büyük alkış topladı. Proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy Salim Sınar koreograflığında hazırlanan, dans gösterisi öncesinde yayınlanan farkındalık filminde; Buğra Gülsoy, Kaan Urgancıoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Cansu Tosun ve Pınar Deniz, 'Lösemi ise Bir Çaresi Var' dedi.


Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan ise kişiye özel bağış yapmaktansa milli bağışçı olmanın özellikle önemini vurguladı. Sevdiğiniz birisinin hastalanmasını beklemeden, kim olduğu önemli olmaksızın bir hayatı kurtarmak için bugün milli bağışçı olmak gerektiğinin altını çizen Özcan, "Bugün bir çare olabilirsiniz, unutmayın yarın biçare olabilirsiniz. Bir harf düşer ve siz masanın öbür tarafına geçebilirsiniz" diye konuştu.


Muhit Özcan, lösemi hastalığının Türk halkının kafasında çaresi olmayan bir hastalık olarak yerleştiğine ancak son 50 yılda her alanda yaşanan gelişmelerle bu adı ürkütücü hastalıkta da aydınlık günlerin yaşanabileceğini söyledi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Khimki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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