Anadolu Efes'in "One Team" projesine katılan özel sporcular, sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes'in 'One Team' projesine katılan özel sporcular, sertifikalarını aldı - Son Dakika Spor

Anadolu Efes'in "One Team" projesine katılan özel sporcular, sertifikalarını aldı

6 saat önce

Anadolu Efes'in "One Team" projesine katılan özel sporcular, sertifikalarını lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman'dan aldı.

Anadolu Efes'in

Anadolu Efes'in "One Team" projesine katılan özel sporcular, sertifikalarını lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman'dan aldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in, THY Avrupa Ligi'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği içinde yürüttüğü projenin sertifika töreni, kulübün Merter'deki tesislerinde gerçekleştirildi.

Törene, başantrenör Ergin Ataman ve "One Team" Elçisi Tolga Geçim'in yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Belediyesi Spor Müdürü Fidan Gül ve Anadolu Efes oyuncuları katıldı.

Anadolu Efes antrenmanını izleme fırsatı yakalayan özel sporcular ve proje gönüllüleri, sonrasında 2019-2020 sezonu "One Team" katılım sertifikalarını Ergin Ataman ve Tolga Geçim'den aldı.

Burada konuşan Ergin Ataman, "Kulübümüzün One Team projesinin bir parçası olmak benim için, Tolga Geçim için ve sizler için çok büyük bir şans. Özellikle basketbol sayesinde sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl bizlere THY Avrupa Ligi One Team Altın Ödülü kazandıran projemizin bu sezon da çok büyük bir başarı yaşayacağına eminim. Proje için emeği geçen herkese ve katılımcı özel sporcularımıza çok teşekkür ederim. Kulübümüz ile bu proje özelinde iki yıldır iş birliği yapan Beylikdüzü Belediyesinin yanı sıra destekçilerimize de ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Ergin Ataman, Anadolu Efes, Tolga Geçim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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