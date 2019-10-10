Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak. Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.



Anadolu Efes, ligin ilk haftasında İspanya'nın Barcelona takımına sahasında 74-64 mağlup olmuştu. Konuk Alba Berlin ise sahasında Rusya'nın Zenit ekibini 85-65 yenmişti.



Karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlılar averaj ile 13. sırada, Alba Berlin ise averajla ikinci sırada bulunuyor.



- Avrupa'daki 660. maç



Anadolu Efes, Avrupa'da 660. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, daha önce oynadığı 659 mücadelede 364 galibiyet ve 295 yenilgi yaşadı.



2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde 412. mücadelesini oynayacak Anadolu Efes, bu kulvarda ise daha önce oynadığı 411 müsabakada 207 galibiyet elde ederken, 204 yenilgiye engel olamadı.



- Alba Berlin ile 11. maç



Anadolu Efes, Alba Berlin ekibiyle 11. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 10 mücadelede Anadolu Efes 9 kez galip gelirken, sadece 1 kez rakibine yenildi.



İki ekip arasında THY Avrupa Ligi'nde daha önce oynanan 8 müsabakada ise Anadolu Efes 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.