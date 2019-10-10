Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin
Son Dakika Spor Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin

Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin

23 dakika önce

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.

Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin, System.String[]

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.


Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak. Anadolu Efes, ligin ilk haftasında İspanya'nın Barcelona takımına sahasında 74-64 mağlup olmuştu. Konuk Alba Berlin ise sahasında Rusya'nın Zenit ekibini 85-65 yenmişti.


Karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlılar averaj ile 13. sırada, Alba Berlin ise averajla ikinci sırada bulunuyor.


- Avrupa'daki 660. maç


Anadolu Efes, Avrupa'da 660. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, daha önce oynadığı 659 mücadelede 364 galibiyet ve 295 yenilgi yaşadı.


2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde 412. mücadelesini oynayacak Anadolu Efes, bu kulvarda ise daha önce oynadığı 411 müsabakada 207 galibiyet elde ederken, 204 yenilgiye engel olamadı.


- Alba Berlin ile 11. maç


Anadolu Efes, Alba Berlin ekibiyle 11. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 10 mücadelede Anadolu Efes 9 kez galip gelirken, sadece 1 kez rakibine yenildi.


İki ekip arasında THY Avrupa Ligi'nde daha önce oynanan 8 müsabakada ise Anadolu Efes 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:01 
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