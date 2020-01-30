Anadolu Efes'in rakibi Kızılyıldız

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.



THY Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 9 galibiyet ve 12 yenilgisi bulunan Kızılyıldız mts ise averajla 10. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.



Avrupa'da 680. maç



Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 680. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 679 müsabakada 382 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 431 maçın 225'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.