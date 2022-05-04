Anadolu Efes'in rakibi Olimpiakos oldu - Son Dakika

THY Euroleague çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olimpiakos, Fransız temsilcisi Monaco'yu 94-88 mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Olimpiakos böylece Anadolu Efes'in rakibi oldu.

THY Euroleague çeyrek finalinde Olimpiakos, Monaco'yu 94-88 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a yükselen son takım oldu. Bu sonuçla Yunan ekibi, Anadolu Efes ile eşleşti.

Final Four'un diğer ayağında ise iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Final-Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

(İHA)