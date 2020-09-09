Anadolu Efes'in sosyal sorumluluk projesi üst üste ikinci kez Avrupa'da altın ödülü kazandı

Avrupa Ligi organizasyonu tarafından 2020 yılında "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen Anadolu Efes, One Team Ödülleri'nde üst üste ikinci kez Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ligin kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle özel sporcuların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak adına basketbolun bir metafor olarak kullanıldığı ve uzman eğitmenlerin görev yaptığı proje, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alan 42 takımın projeleri arasında birinci seçildi.

Türkiye'ye One Team Ödülleri'nde altın ödül kazandıran ilk takım olan Anadolu Efes, bu yılki başarısı ile de bu ödülü Avrupa'da üst üste ve iki kez kazanan ilk ve tek takım oldu.

Ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, bir spor kulübünden fazlası olarak toplumun tüm katmanlarının hayatlarına dokunmak istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte özel sporcuların hayatlarının bir parçası olmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmaların katılımcılarımızın hayatına kattıklarından dolayı çok mutluyuz. Ayrıca ülkemize One Team Ödülleri'nde üst üste iki yıl ödül kazandırdığımız için de çok gururluyuz. Bu sebeple Beylikdüzü Belediyesi başta olmak üzere projemize destek veren kurumlara, bu projede emeği geçen eğitmenlere, çalışanlarımıza ve gönüllülere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmaya gelecek yıllarda da devam edeceklerini dile getirdi.

Katılımcı özel sporcuların 16 hafta boyunca problem çözme, karar alma, takım çalışması, özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda çalışmalar yaptığı One Team projesi, hem özel sporcuların hem de ailelerinin hayatlarına değer kattı. Proje sonunda yapılan değerlendirmelerde de katılımcıların sosyal gelişimlerinde ciddi ilerlemeler olduğu tespit edildi.

Başarılı oyuncu Tolga Geçim'in elçiliğini yaptığı projede katılımcılar, One Team sertifikalarını Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlı oyuncular Doğuş Balbay ve Shane Larkin, kulüp maskotu Çaylak'tan almıştı.