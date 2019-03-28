Anadolu Efes, İspanya Deplasmanında

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Baskonia'yla karşılaşacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Baskonia'yla karşılaşacak.



İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.



Aldığı 18 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, İspanya'da formalite maçına çıkacak.



Ligde 15 galibiyetle 6. sırada bulunan Baskonia ise, kazanması durumunda play-off'a kalma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.



Avrupa'da 650. maç



Anadolu Efes, Avrupa arenasında 650. maçını İspanya deplasmanında oynayacak.



Bugüne dek oynadığı 649 maçta 358 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, Baskonia'yla da daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 10-9 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı da 96-85 kazanmıştı.

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