Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, İspanya Deplasmanında

Anadolu Efes, İspanya Deplasmanında

6 dakika önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Baskonia'yla karşılaşacak.

Anadolu Efes, İspanya Deplasmanında, System.String[]
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Baskonia'yla karşılaşacak.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Aldığı 18 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, İspanya'da formalite maçına çıkacak.

Ligde 15 galibiyetle 6. sırada bulunan Baskonia ise, kazanması durumunda play-off'a kalma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Avrupa'da 650. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 650. maçını İspanya deplasmanında oynayacak.

Bugüne dek oynadığı 649 maçta 358 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, Baskonia'yla da daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 10-9 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı da 96-85 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Baskonia, Avrupa, İspanya, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Mert Günok: "Milli Takım'da Güzel Bir Oluşum Var" Beşiktaş'ın Bir Numaralı Hoca Adayı Abdullah Avcı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 09:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, İspanya Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]