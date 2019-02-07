Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, İspanyol Ekibi Farklı Yendi

Anadolu Efes, İspanyol Ekibi Farklı Yendi

42 dakika önce

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 93-74'lük skorla mağlup etti.

Anadolu Efes, İspanyol Ekibi Farklı Yendi, System.String[]
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 93-74'lük skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 14. galibiyetini elde ederken, Canaria ise 16. mağlubiyetini aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon ve Moerman'dan bulduğu basketlerle ilk iki dakikayı 8-0 ile geçti. Daha sonra hücumda toparlanan Gran Canaria, Tillie ve Strawberry'in sayılarıyla farkı azalttı (15-12). Efes; Larkin ve Pleiss'ın sayılarıyla son üç dakikaya 10 farkla (22-12) girdiği periyodu, 26-19 önde tamamladı. İkinci periyoda Efes'i savunmada durdurarak başlayan İspanyol ekibi, hücumda da Eriksson ve Baez'in sayılarıyla 10-0'lık seri yaptı ve öne geçti (26-29). Daha sonra hızlı hücum ve dış atışlarda etkili olan Gran Canaria, farkı 6 sayı çıkardı (33-39). Son bölümde lacivert-beyazlılar, Larkin'in üç sayı çizgisinden üst üste attığı basketlerle skoru eşitlese de Hannah'ın son saniye üçlüğü ile devreye 46-43 geride girdi. Üçüncü periyotta savunmada direncini attıran Anadolu Efes, hızlı hücumlarda Dunston ve Micic'in üst üste bulduğu basketlerle 7-0'lık seri yakaladı ve üstünlüğü ele geçirdi (53-50). Karşılıklı sayılarla geçen periyodun son anlarında Efes, Simon ve Donston sayılarıyla 69-60 önde tamamladı. Son periyoda Moerman'ın 4, Larkin'in 2 sayı ile başlayan Anadolu Efes, farkı 15 sayıya çıkardı (75-60). Maçın geri kalanında rakibinin geri dönmesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar parkeden 93-74'lük skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 25 sayı ile oynayan Simon olurken, İspanyol ekibinde ise Hannah 16 sayı ile mücadele etti. Bu maçla birlikte Efes 14. galibiyetini elde ederken, Canaria ise 16. mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Luigi Lamonica xx, Anne Panther xx, Jacub Zamojski xx Anadolu Efes: Larkin xxx 18, Beabouis x, Doğuş xx 3, Metecan x, Motum x 2, Moerman xx 9, Batuhan x, Pleiss xx 7, Micic xxx 16, Anderson x 2, Dunston xx 11, Simon xxx 25 Başantrenör: Ergin Ataman Gran Canaria: Oliver x, Hannah xxx 16, Eriksson xxx 13, Vene x 3, Balvin xx 8, Baez xx 6, Pasecniks x 1, Pauli xx 5, Rabaseda x, Strawberry xx 10, Fischer xx 4, Tillie xx 8 Başantrenör: Victor Garcia 1. Periyot: 26-19 (Anadolu Efes lehine) Devre: 43-46 (Gran Canaria lehine) 3. Periyot: 69-60 (Anadolu Efes lehine)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Efes, Gran Canaria, Anadolu Efes, Spor
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