Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Karadağ Deplasmanında

Anadolu Efes, Karadağ Deplasmanında

10 dakika önce

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica ile oynayacak.

Anadolu Efes, Karadağ Deplasmanında, System.String[]
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica ile oynayacak.

THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes, yarın saat TSİ 22.00'de deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 27. haftada Efes 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Buducnost 6 galibiyet, 21 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

2. randevu

Anadolu Efes ile Buducnost VOLI bugüne kadar Euroleague'de 1 kez karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Efes, 106-68'lik skorla kazanmayı bilmişti.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Efes 84.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Karadağ ekibi 73.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda Adrien Moerman 12.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Buducnost'ta ise Earl Clark 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

Spor
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