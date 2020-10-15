Anadolu Efes, Kaunas'ta kayıp

Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 89-73 mağlup oldu ve 3'üncü mağlubiyetini aldı.

EuroLeague'de sezona 2 mağlubiyetle başlayan ve sonrasında Alba Berlin karşısında farklı kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Anadolu Efes, 4'üncü hafta karşılaşmasında Zalgirio Arena'da Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın konuğu oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi Shane Larkin'in yokluğunda parkeye çıkan İstanbul ekibi, savunmada kötü başladığı maçın ilk çeyreğini 25-16 geride kapattı. İkinci yarıda vites yükselten Anadolu Efes, farkı 6'ya indirerek soyunma odasına 41-35 geride gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada Litvanya temsilcisini durdurmakta güçlük geçen Anadolu Efes, 3'üncü çeyreği 11 sayı farkla 66-55 geride kapatırken, son çeyrekte de rakibine karşı direnç gösteremedi ve parkeden 89-73'lük skorla mağlup ayrıldı.Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes'ten Bryant Dunston olurken, Zalgiris Kaunas'ta 17 sayı üreten Nigel Hayes, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5'inci haftasında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. 23 Ekim Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.