Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes kazandı, Fenerbahçe Beko'da düşüş sürüyor!
Son Dakika Spor Anadolu Efes kazandı, Fenerbahçe Beko'da düşüş sürüyor! - Son Dakika Spor

Anadolu Efes kazandı, Fenerbahçe Beko'da düşüş sürüyor!

6 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sekizinci hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes kazandı, Fenerbahçe Beko'da düşüş sürüyor!, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sekizinci hafta maçları tamamlandı.


Anadolu Efes, konuk ettiği Rus temsilcisi Zenit'i 90-88 mağlup ederek, ligdeki altınca galibiyetini aldı ve 5. sıradaki yerini korudu.


Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk olduğu son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'ya 88-70 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 6. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 15. sıraya geriledi.


İspanya temsilcisi Barcelona, bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid'in konuğu olduğu maçta, rakibine 86-76 yenildi.


İsrail ekibi Maccabi FOX ise Baskonia'yı 113-83 yendi ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.


THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:


Khimki (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 87-79


Anadolu Efes-Zenit (Rusya): 90-88


Panathinaikos (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 105-106


Baskonia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 83-113


Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya): 86-76


CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe Beko: 88-70


Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ASVEL (Fransa): 72-74


Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 83-74


Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 82-56

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Obradovic'ten oyuncularına ağır küfür! Çılgına döndü
Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya yenildi Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Bir hafta İspanya'da kalacak Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes kazandı, Fenerbahçe Beko'da düşüş sürüyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]