Anadolu Efes kazandı, Fenerbahçe Beko'da düşüş sürüyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sekizinci hafta maçları tamamlandı.



Anadolu Efes, konuk ettiği Rus temsilcisi Zenit'i 90-88 mağlup ederek, ligdeki altınca galibiyetini aldı ve 5. sıradaki yerini korudu.



Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk olduğu son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'ya 88-70 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 6. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 15. sıraya geriledi.



İspanya temsilcisi Barcelona, bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid'in konuğu olduğu maçta, rakibine 86-76 yenildi.



İsrail ekibi Maccabi FOX ise Baskonia'yı 113-83 yendi ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.



THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Khimki (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 87-79



Anadolu Efes-Zenit (Rusya): 90-88



Panathinaikos (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 105-106



Baskonia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 83-113



Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya): 86-76



CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe Beko: 88-70



Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ASVEL (Fransa): 72-74



Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 83-74



Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 82-56

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