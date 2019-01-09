Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes Khimki ile 4. Randevuda

Anadolu Efes Khimki ile 4. Randevuda

2 saat önce

THY Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, sahasında oynayacağı Rus ekibi Khimky ile 4. kez mücadele edecek.

Anadolu Efes Khimki ile 4. Randevuda, System.String[]
THY Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, sahasında oynayacağı Rus ekibi Khimky ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan 3 maçta Anadolu Efes 1, Khimky ise 2 gez sahadan galip ayırldı. THY Euroleague'in 18. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Khimky'i ağırlayacak. Bu mücadeleyle lacivert-beyazlılar, Rusya temsilcisi ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda ise Ergin Ataman'ın öğrencileri 1 galibiyet alırken, Khimky ise 2 maçta gülen taraf oldu. Efes, THY Euroleague'de 17 hafta itibariyle 11 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Khimky de 7 galibiyet 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon THY Euroleague'de Anadolu Efes, 85. 9 sayı ortalamasıyla oynarken, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim ise 13.9 ortalamayla mücadele eden Beaubois oldu. Konuk ekip Khimky ise 84.3'lük sayı ortalaması ile mücadele ederken, 24.9'lük sayı ortalamayla Shved, takımını sırtlayan isim oldu.

(Bora Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor
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