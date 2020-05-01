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Anadolu Efes Kulübünden Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Anadolu Efes Kulübü olarak halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Anadolu Efes Kulübü olarak halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." denildi
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:35
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