Anadolu Efes, Litvanya Deplasmanında
1 saat önce
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.
Anadolu Efes
Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya
temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak. Kaunas
kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.
Zalgiris, ilk yarıda İstanbul
'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:59 Kaynak: AA
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