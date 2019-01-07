Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Litvanya Deplasmanında

Anadolu Efes, Litvanya Deplasmanında

1 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

Anadolu Efes, Litvanya Deplasmanında, System.String[]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Zalgiris, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, basketbol, Litvanya, Anadolu Efes, Spor
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