Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Maccabi Fox'a Konuk Olacak

Anadolu Efes, Maccabi Fox'a Konuk Olacak

53 dakika önce

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, Maccabi Fox'a Konuk Olacak, System.String[]
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç TSİ 22.05'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman önderliğinde THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 25 müsabakada 16 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes, play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, ikinci CSKA Moskova ve üçüncü Real Madrid'in ardından 4. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, yarın Maccabi FOX'u mağlup etmesi durumunda diğer karşılaşmaların sonucuna göre play-off'a kalmayı garantileyebilir.

Organizasyonda 12 galibiyet, 13 beraberlik yaşayan Maccabi FOX ise 9. sırada bulunuyor ve play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Avrupa'da 647. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında şimdiye kadar çıktığı 646 karşılaşmada 356 galibiyet ve 290 yenilgi gördü.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 399. maçına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 398 karşılaşmada 199 galibiyet ve 199 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv Avrupa kupalarında 27. kez karşılaşacak. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet elde etti, 12 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7, Maccabi FOX 4 galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde ise iki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-77 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:33 Kaynak: AA

İsrail, Türk Hava Yolları, Avrupa, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor Netanyahu'nun Erdoğan Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: Yalanlar Suçlarınızı Gizlemeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:26:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Maccabi Fox'a Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]