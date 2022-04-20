Anadolu Efes, Milano deplasmanında - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, Milano deplasmanında

20.04.2022 10:23
Anadolu Efes, Milano deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile mücadele edecek.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile mücadele edecek. Seride Efes'in 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes yarın TSİ 21.30'da Mediolanum Forum'da İtalya ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Serinin ilk mücadelesinde Efes, Milano'yu deplasmanda 64-48'lik skorla mağlup ederek 1-0 öne geçmiş ve saha avantajını ele geçirmişti. Seride 3 galibiyete ulaşan Final-Four'a yükselecek.

34. randevu

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Euroleague'de bugüne kadar 33 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde lacivert-beyazlılar 21 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan temsilcisi ise 12 kez kazandı. Bu sezon iki takım arasında oynanan 3 müsabakada Efes 1 galibiyet aldı.

Avrupa'da 763. maç

Anadolu Efes, Olimpia Milano maçıyla birlikte Avrupa arenasındaki 763. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda Efes, 434 galibiyet ve 328 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 515. mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, 277 kez galip gelirken ve 237 kez de mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın ardından seri İstanbul'a taşınacak. Serinin 3. karşılaşması salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

(Oğuzhan Ort-İHA)

Anadolu Efes, Milano deplasmanında
Anadolu Efes, Milano deplasmanında
Anadolu Efes, Milano deplasmanında

YORUMLAR
500
THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64 THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Efes, Milano deplasmanında - Son Dakika


Son Dakika
10:37 İşçi servisinde patlama! Şoförün kontağı çevirmesiyle alev topuna dönen araç kameralarda
10:36 Yurt dışında markette gördüğü meyveyi yetiştirmeye başladı, kazandığı para dudak uçuklattı
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:43:52. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Milano deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement