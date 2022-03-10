Anadolu Efes, Monaco'ya konuk olacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Monaco'ya konuk olacak

10.03.2022 11:40
Anadolu Efes, Monaco'ya konuk olacak

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 29. haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 29. haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes yarın TSİ 22.00'de Salle Gaston Medecin Salonu'nda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Ligde lacivert-beyazlılar, oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. Monaco ise oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

2. RANDEVU

Monaco ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Efes 98-77'lik skorla kazandı.

AVRUPA'DA 755. MAÇ

Anadolu Efes, Monaco maçıyla birlikte Avrupa arenasındaki 755. maçına çıkacak. Efes, oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar Euroleague'de ise geride kalan 506 müsabakada 272 galibiyet kazanırken, 234 kez de mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes, 83.4 sayı, 33.9 ribaund ve 15.5 asist ile oynarken, Monaco ise 82.8 sayı, 33.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Vasilije Micic 16.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fransız temsilcisinde de Mike James 16.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Kaynak: İHA

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