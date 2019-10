Anadolu Efes, ödüllü Euroleague One Team projesine devam ediyor

Turkish Airlines Euroleague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği proje ile One Team Altın Ödülü'nü kazanan Anadolu Efes, ödüllü projesine 2019-2020 sezonunda da devam ediyor.

İki yıllık çalışmalar sayesinde sürdürülebilir sosyal gelişim ve farkındalık oluşturacak olan One Team projesinin ana destekçisi ise Beylikdüzü Belediyesi olacak. Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği'nin de destek vereceği 16 haftalık projenin elçiliğini ise Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Tolga Geçim üstlenecek. Çocukların en büyük dostu Anadolu Efes Spor Kulübü Maskotu Çaylak da özel sporcular ile proje sırasında bir araya gelecek.

Hayata geçirdiği projeler ile Euroleague One Team programının gelişimine önemli katkılarda bulunan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonu One Team projesini Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu'nda başlattı. İlk çalışmada Euroleague One Team Altın Ödülü de katılımcı sporcular ile buluşturuldu.

Ana hedefi özel sporcuların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaya devam etmek olan 16 haftalık proje, geçtiğimiz sezonki çalışmalar ile birlikte sürdürülebilir sosyal gelişim ve farkındalık oluşturacak.

ÖZEL SPORCULAR, TOLGA GEÇİM İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA YAPACAK

Beylikdüzü Belediyesi'nin partnerliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin desteğiyle devam ettirilecek projenin bu sezonki elçisi ise başarılı oyuncu Tolga Geçim olacak.

One Team çalışmalarında katılımcı özel sporcular ile bir araya gelecek olan Tolga Geçim, aynı zamanda katılımcıların One Team sertifikalarını da kendilerine takdim edecek.

Geçtiğimiz sezon projenin parçası olan özel sporcuların bir kez daha katılacağı One Team projesinin eğitmenliklerini ise Anadolu Efes Spor Kulübü ile Beylikdüzü Belediyesi'nin uzman antrenör ve eğitmenleri yapacak.

(İHA)