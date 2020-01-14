Anadolu Efes - Olimpia Milano | Euroleague maç notları

Olimpia Milano, efsane İtalyan antrenör Ettore Messina ile sezona çok iyi bir başlangıç yapmış ancak sezonun ortalarına gelindikçe düşüşe geçmişti. Milano ekibi 18 maçının 10’unu kazandı. Anadolu Efes’te ise şu an için herhangi bir düşüş yok. 18’de 15 yapan temsilcimiz, Milano’yu ağırlayacağı maça favori olarak çıkıyor.

Anadolu Efes cephesi

Efes, Milano ile bu sezon oynadığı ilk maçı deplasmanda 76-81 kazanmıştı. Tibor Pleiss o maçta 14 sayı ve 12 ribaundla galibiyetin mimarlarından olmuştu.

Temsilcimiz üst üste sekiz maç kazandıktan sonra iç sahada CSKA Moskova’ya bir sayıyla yenilmişti. Ancak sonrasındaki üç maçı da kazanmayı başardı. Ergin Ataman’ın ekibi, son olarak Barcelona’yı deplasmanda 82-86 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar, maç başına 86,56 sayıyla ligin en skorer üçüncü takımı.

Oyun kurucu Vasilije Micic, ilk 17 maçın hepsine ilk beşte başladıktan sonra geçtiğimiz hafta bu sezon ilk kez -sakatlık nedeniyle- forma giyemedi.

Bryant Dunston, Euroleague’deki son 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Dunston’ın kısa sürede parkelere dönmesi bekleniyor.

Maç başına 20,53 sayıyla oynayan Shane Larkin, ligin en skorer üçüncü ismi. ABD’li guard verimlilikte ise lig lideri.

Larkin, son 31 Euroleague maçının 30’unda en az bir üçlük isabet bulmayı başardı. Ayrıca son 11 maçının 10’unda en az bir top çalmayla oynadı.

Vasilihe Micic, maç başına yaptığı 5,8 asistle asist krallığında lig dördüncüsü.

Olimpia Milano cephesi

Milano, sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk dokuz maçının yedisini kazanan Kuzey İtalya ekibi, sonrasındaki dokuz maçta ise üç kez kazanabildi.

İtalya temsilcisi, play-off potasında olup da deplasmanlarda en az kazanan takım. Sekiz deplasman maçlarının yalnızca ikisini kazanbildiler. Bu iki galibiyet sezonun başında, takımın üst üste galibiyetler aldığı dönemlerde, Panathinaikos ve ALBA Berlin deplasmanlarında geldi.

Deplasmanlarda kazanmakta zorluk çeken Milano, Anadolu Efes’in ardından üst üste Maccabi Tel Aviv ve Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak.

Koç Ettore Messina, bu sezon Euroleague’deki ilk beşlerde 13 farklı oyuncu kullandı. Hiçbir oyuncu her maça ilk beşte başlamadı.

İspanyol oyun kurucu Sergio Rodriguez, maç başına 5,2 asistle bu alanda lig altıncısı. Rodriguez aynı zamanda Euroleague’de toplamda yaptığı 1187 asistle, 1255 asist yapmış Dimitris Diamantidis’in arkasında, lig tarihinde üçüncü sırada.