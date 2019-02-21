Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Olympiakos: 75-65

Anadolu Efes - Olympiakos: 75-65

33 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Miguel Angel Perez (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)ANADOLU EFES: Micic 10, Larkin 11, Simon 13, Moerman 12, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay, Motum 5, Pleiss 8, Anderson 5OLYMPIAKOS: Weber 8, Williams-Goss 7, Timma, Printezis...

Anadolu Efes - Olympiakos: 75-65, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Miguel Angel Perez (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

ANADOLU EFES: Micic 10, Larkin 11, Simon 13, Moerman 12, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay, Motum 5, Pleiss 8, Anderson 5

OLYMPIAKOS: Weber 8, Williams-Goss 7, Timma, Printezis 7, Mulutinov 12, Strelnieks 14, Vezenkov 4, Papanikolaou 7, Leday 4, Toupane 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 36-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-49

THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında Anadolu Efes kendi sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 75-65 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Litvanya, Williams, Hırvatistan, Anadolu Efes, Spor
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