Anadolu Efes-Olympiakos maçının ardından - Son Dakika

Anadolu Efes-Olympiakos maçının ardından

18.02.2021 22:47
Anadolu Efes-Olympiakos maçının ardından, System.String[]

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-53 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-53 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, karşılaşmaya kötü başladıklarını aktardı.

Ataman, ilk çeyrekte hücumda çok hata yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Maça iyi başlamadık. İlk çeyrekte 15 sayı geriye düştük. Rakibimiz hızlı hücumlarla sayılar buldu. İkinci çeyrekten itibaren kenardan gelen oyuncuların katkısıyla sayılar bulduk. Larkin ile rakibimizin ikili oyunlarını çözdük. Savunma tarafında iyiydik. Sloukas'ın ikili oyunlarını iyi durdurduk. Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar bulduk. Çok fazla da boş şut kaçırdık. Agresif oynayarak maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu."

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini vurguladı.

Bartzokas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i kutlarım. İkinci çeyrekten başlayarak rakibimiz iyi oynadı ve hem skorda hem de tempoda öne geçtiler. Kalan üç çeyrekte de dengeyi kuramadık. Rakibimiz iyi şutlar kullandı. Anadolu Efes maçı kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes-Olympiakos maçının ardından - Son Dakika Spor


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