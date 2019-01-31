Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Panathinaikos'a Konuk Oluyor

Anadolu Efes, Panathinaikos'a Konuk Oluyor

1 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Anadolu Efes, Panathinaikos'a Konuk Oluyor, System.String[]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Organizasyonda çıktığı maçların 8'ini kazanan, 12'sinde ise sahadan mağlup ayrılan Panathinaikos ise averajla 12. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-62 kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 642. maç

Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 641 maçta 353 galibiyet ve 288 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 394. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet ve 197 yenilgi aldı.

Öte yandan Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Anadolu Efes kazanırken, 18 mücadeleden ise Panathinaikos galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: AA

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