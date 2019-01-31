Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Panathinaikos Deplasmanında

Anadolu Efes, Panathinaikos Deplasmanında

1 saat önce

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. haftasında yarın Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek.

Anadolu Efes, Panathinaikos Deplasmanında, System.String[]
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. haftasında yarın Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Ligde lacivert-beyazlılar 13 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Yunan temsilcisi ise 8 galibiyetle 12. sırada bulunuyor.

23. randevu

Panathinaikos ile Anadolu Efes Euroleague'de bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Efes 8 kez parkeden galip ayrılırken, Pana ise 14 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 78-62'lik skorla galip ayrıldı.

Avrupa arenasındaki 642. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar oynadığı 641 karşılaşmada 353 galibiyet ve 288 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 394. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar 196 galibiyet elde ederken, 197 yenilgi aldı.

İstatistiklerle iki takım

Anadolu Efes ligde 85.5 sayı ortalamasıyla oynarken, Panathinaikos ise 77.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Rodrigue Beaubois 12.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Nick Calathes 11.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Anadolu Efes, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı

Damien Comolli'den Serdar Aziz'e Övgü: Tecrübeli ve Çok İyi Bir Oyuncu Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Panathinaikos Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]