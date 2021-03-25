- Oded Kattash: "Maçın tamamında iyi performans gösteremedik"

İSTANBUL - Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, Anadolu Efes karşısında maçın tamamında iyi performans gösteremediklerini söyledi.

THY Euroleague'in 31. haftasında Panathinaikos deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 85-65 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, "Anadolu Efes gibi iyi bir takımla oynayacağınız zaman oyunun iki yönünde de iyi olmalısınız. İyi değildik. Maçın tamamında iyi performans gösteremedik. Bazı bölümlerde savunmada iyiydik. Anadolu Efes'i yavaşlattık. Faul atışlarında kötüydük. Bu yüzden Anadolu Efes gibi kaliteli bir takımı yenmek kolay olmuyor. Maça çıkarken rakibimiz yavaşlatmak istedik. Amacımız buydu. Maçın genelinde bunu başaramadık. Rakibimizi tebrik ederim" şeklinde konuştu.