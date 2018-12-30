Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Maçının Ardından

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Maçının Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta maçında Anadolu Efes evinde Pınar Karşıyaka'yı 104-76 mağlup ederken, karşılaşma sonrası iki ekibin başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Maçının Ardından, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta maçında Anadolu Efes evinde Pınar Karşıyaka'yı 104-76 mağlup ederken, karşılaşma sonrası iki ekibin başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın başında rakibi ciddiye alıp, iyi bir savunma ve hücum organizasyonlarıyla çok ciddi bir fark yakaladık daha ilk periyotta. Ondan sonra da zaman zaman çok iyi oynadık. Zaman zaman da kolay değil tabii ki 30 sayı farkta aynı tempoda oynamak. Neticede ligde istediğimizi aldık. 2018 yılının son maçında iyi basket oynayarak bitirdik. 2018 yılında iki kupa kazandık. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da kötü sezon geçirmemize rağmen bu sezon ilk yarısını 4'üncü sırada tamamlayarak, yeni bir kadro olmamıza rağmen büyük bir başarı elde ettik. Hedeflerimiz büyüdü. Yarından itibaren Bayern maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

ÇIVGIN: "ANADOLU EFES'E KARŞI MÜCADELE ETMEZSENİZ OLACAĞI BUDUR"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın ise yaptığı açıklamada, "Maça çok kötü başladık. Doğru reaksiyonu veremedik oyunun hiçbir tarafından. Söyleyecek fazla bir şey yok. Açıkçası takımımdan daha iyi bir mücadele bekliyordum ancak işin basketbol kısmına hiç giremedik bile. Zaten Anadolu Efes'e karşı mücadele etmezseniz olacağı budur. Fazla bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ergin Ataman'ın açıklamaları

Özhan Çıvgın'ın açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:46 Kaynak: DHA

Ergin Ataman, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Spor
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