Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Play-off'u Garantilemek İçin Sahada

Anadolu Efes, Play-off'u Garantilemek İçin Sahada

2 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'de yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı yenmesi durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmadan normal sezonun bitimine 3 hafta kala play-off'a kalmayı garantileyecek.

Anadolu Efes, Play-off'u Garantilemek İçin Sahada, System.String[]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'de yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı yenmesi durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmadan normal sezonun bitimine 3 hafta kala play-off'a kalmayı garantileyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 26 haftada aldığı 17 galibiyetle 4. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek hem son 8 takım arasına kalmayı garantilemeyi hem de ilk 4 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, kaybetmesi durumunda Yunan ekipleri Panathinaikos ve Olympiakos'tan birinin maçını kazanamaması durumunda yine play-off'a kalmayı garantileyecek.

Play-off'a kalmayı garantileyen ve normal sezonu lider bitirmeyi hedefleyen CSKA Moskova ise 20 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'nun gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, 6 yıldır CSKA'yı yenemiyor

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında 6 yıldır galibiyet alamıyor.

Rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kaybeden lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısındaki son galibiyetini 22 Şubat 2013'te elde etmişti. Sezonun ilk yarısındaki maçı da CSKA Moskova 102-84 kazanmıştı.

İki takım bugüne dek Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar rakibi 9 kez yenerken, Rus ekibi ise sahadan 17 galibiyetle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Moskova, Anadolu Efes, Spor
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