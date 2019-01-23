Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes Real Madrid Deplasmanında

Anadolu Efes Real Madrid Deplasmanında

1 saat önce

THY Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi bulunan Anadolu Efes, iyi çıkışını deplasmandaki Real Madrid maçında da sürdürerek zirveye yaklaşmak istiyor.

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THY Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi bulunan Anadolu Efes, iyi çıkışını deplasmandaki Real Madrid maçında da sürdürerek zirveye yaklaşmak istiyor. THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 23.00'de deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada Efes, 13 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Madrid ise 15 galibiyetle ikinci sırada bulunuyor.

28. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, Euroleague'de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes 6 kez parkeden galip ayrılırken, Madrid temsilcisi ise 21 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid 84-82'lik skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Anadolu Efes 85.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Real Madrid ise 85.9 sayı ortalamasıyla hücum yapıyor. Efes'te R. Beaubois 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Madrid'de ise A. Randolph 12.4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Real Madrid, Madrid, Spor
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