Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, sezona sahasında Barcelona yenilgisiyle başlamasına karşın, son iki maçında Alba Berlin ve Valencia'yı mağlup ederek çıkışa geçti.

Real Madrid ise ilk iki maçında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX'u yendikten sonra geçen hafta Litvanya'da Zalgiris'e kaybetti.

Avrupa'da 662. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 662. sınavını Real Madrid karşısında verecek.

Geride kalan 661 maçta lacivert-beyazlılar, 366 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 413 maçta 209 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, 4.5 yıldır rakibini yenemedi

Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı 4.5 yıldır maç kazanamıyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 21 Nisan 2015'te elde eden lacivert-beyazlılar, daha sonraki 7 maçı da yitirdi.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında ise bugüne dek 30 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 23'ünü Real Madrid kazanırken, lacivert-beyazlılar 7 galibiyet alabildi.