Anadolu Efes rekorun eşiğinde - Son Dakika
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Anadolu Efes rekorun eşiğinde

6 saat önce

Anadolu Efes, Euroleague’deki 26 maçının 23’ünü kazanarak en yakın rakibi Real Madrid ve Barcelona’nın üç galibiyet önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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Anadolu Efes, Euroleague’deki 26 maçının 23’ünü kazanarak en yakın rakibi Real Madrid ve Barcelona’nın üç galibiyet önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlıların sıradaki rakibi Maccabi Tel Aviv.

İsrail ekibi, 26 maçta aldığı 18 galibiyet ile dördüncü sırada bulunuyor. Maccabi, bunun yanı sıra Real Madrid ile birlikte ligin iç sahada en iyi karneye sahip iki takımından biri. Şu ana kadar Tel Aviv’deki maçlarının 12’sini kazandılar, yalnızca birinde -Real Madrid’e- mağlup oldular. Ancak Efes’in son yıllarda Maccabi deplasmanında işleri iyi gidiyor.

Lacivert-beyazlılar, Tel Aviv’deki son üç maçını da kazandı. Rakibiyle bu sezonki ilk karşılaşmasında, İstanbul’da 99-79 galip geldi.

Öte yandan bu maç, Efes için bir rekoru egale etmek açısından oldukça önemli. Temsilcimiz Euroleague deplasmanlarında tam 11 maçtır galip geliyor ve yarın kazanması hâlinde CSKA Moskova’ya ait, 12 maçlık rekoru egale edecek. CSKA, 2006/07 sezonunda Euroleague’de 18 maçlık bir galibiyet serisi elde etmiş, deplasmanlarda ise 12 maç üst üste kazanmıştı.

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Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:14 
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