Anadolu Efes, Rusya deplasmanında - Son Dakika

Anadolu Efes, Rusya deplasmanında

20.01.2021 09:19
Anadolu Efes, Rusya deplasmanında, System.String[]

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 707. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Rusya deplasmanında - Son Dakika Spor


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