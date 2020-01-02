Anadolu Efes sahasında Khimki Moskova ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes sahasında Khimki Moskova ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Anadolu Efes sahasında Khimki Moskova ile karşılaşacak

6 saat önce

Anadolu Efes, THY Euroleague'de ilk yarının son, yeni yılın ilk maçında yarın evinde Rus ekibi Khimki Moskova ile mücadele edecek.

Anadolu Efes sahasında Khimki Moskova ile karşılaşacak, System.String[]

Anadolu Efes, THY Euroleague'de ilk yarının son, yeni yılın ilk maçında yarın evinde Rus ekibi Khimki Moskova ile mücadele edecek.


THY Euroleague'in 17. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Rusya'nın Khimki Moskova takımı ile karşılaşacak. Euroleague'de 16. haftanın ardından Efes 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averaj ile ikinci, Khimki ise 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ile yedinci sırada yer alıyor.


Avrupa arenasındaki 675. maçına çıkacak Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 674 karşılaşmada 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 427. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 426 karşılaşmada 220 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.


Anadolu Efes ile Khimki Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar dört kez karşılaştı. THY Euroleague'de iki takım arasında oynanan dört karşılaşmada Efes iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.


Ergin Ataman: "Khimki çok tehlikeli bir takım"


Mücadele öncesinde kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Khimki'nin şu an Euroleague'in en çok sayı atan takımı olduğunu hatırlatarak, "Özellikle Alexey Shved ve Janis Timma'nın maç başına üç sayılık atışları çok fazla. Bu oyuncuları iyi durdurmamız gerekiyor. Stefan Jovic'in asistleri ile Devin Booker, Jonas Jerebko, Jeremy Evans ve Anthony Gill pota altında etkili olup, skor buluyorlar. Takım savunmasını üst düzeyde yapıp, tempolu hücum etmemiz gerekiyor, çünkü Khimki çok tehlikeli bir takım" diye konuştu.


Oyunculardan Alec Peters ise, "Khimki çok kaliteli oyuncuları ile sahada iyi işler yapabilen kapasiteli bir takım. Bu maça çok iyi hazırlanmalıyız ve kazanmak için mücadelede savunmayı elden bırakmamalıyız" dedi. - İSTANBUL

Anadolu Efes, Moskova, Khimki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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