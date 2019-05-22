Anadolu Efes, Seride 1-0 Öne Geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes
sahasında Banvit
'i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Serkan Emlek
xx, Fatih Arslanoğlu
xx, Mehmet Karabilecen xx Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 23, Adrien Moerman xxxx 26, Vasilije Misic xx 14, Krunoslav Simon xx 13, Onuralp Bitim x 3, Sertaç Şanlı
x 2 Başantrenör: Ergin Ataman
Banvit: Şehmus Hazer xx 11, Tolga Geçim
xx 7, Alex Perez x 5, Jordan Morgan xxx 20, D.J. Shelton xx 16, Metehan Akyel x 1, Ragıp Berke Atar x 5, Rıdvan Öncel x 7 Başantrenör: Hakan Demir
1. periyot: 18-24 (Banvit lehine) Devre: 41-44 (Banvit lehine) 3. periyot: 64-62 (Anadolu Efes lehine)
(İHA)