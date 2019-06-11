Anadolu Efes seride durumu 1-1 yaptı
4 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi 101-93 yenen Anadolu Efes, seride durumu 1-1'e getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:33
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe
'yi 101-93 yenen Anadolu Efes
, seride durumu 1-1'e getirdi.
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