Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Shane Larkin ile uzattı
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Anadolu Efes, Shane Larkin ile uzattı

1 saat önce

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Shane Larkin ile yeniden anlaşma sağladı.

Anadolu Efes, Shane Larkin ile uzattı, System.String[]
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Shane Larkin ile yeniden anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Shane Larkin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Turkish Airlines Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes forması ile 35 maça çıkan Larkin, 21: 58 dakika ortalama süre alarak, maç başına 12,5 sayı, 2,2 ribaunt, 3,1 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti. Euroleague'in ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncumuz, Euroleague Final Four maçlarında ulaşılan en yüksek verimlilik puanının sahibi oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon 24 maça çıkan Shane Larkin, maç başına 27: 45 dakika süre alarak 15,1 sayı, 2,8 ribaunt, 4,5 asist ve 1,8 top çalma ortalamaları ile mücadele etti. 14. şampiyonluğumuza ulaştığımız final serisinde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçilmeyi başardı. Shane Larkin, bu sezon takımımız ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk yaşarken, bir de Euroleague ikinciliği yaşadı."


Anadolu Efes, Shane Larkin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:52 Kaynak: DHA
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